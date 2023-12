Darts-Weltmeister Ehemaliger Darts-Weltmeister Anderson siegt souverän

Der ehemalige Titelträger Gary Anderson hat bei der Darts-WM in London einen erfolgreichen Start hingelegt. Im Duell der Routiniers besiegte der „Flying Scotsman“ am späten Samstagabend den Australier Simon Whitlock klar mit 3:0. Anderson holte sich 2015 und 2016 den wichtigsten Darts-Titel der Welt und gilt auch in diesem Jahr als einer der Mitfavoriten.