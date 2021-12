Nach langer Serie : Edward Gaming komplettiert das Finale der LoL Worlds

Island Edward Gaming hat sich bei der League-of-Legends-Weltmeisterschaft in einem umkämpften Halbfinale gegen Gen.G durchgesetzt. Damit steht das chinesische Team das erste Mal in der Organisations-Geschichte im Endspiel der Worlds.

EDG erwischte direkt den besseren Start in die Best-of-Five-Serie und ging nach einer ausgeglichenen Partie in Führung. Davon ließ sich Gen.G im Folgenden jedoch nicht beirren: Während es EDG nicht gelang, die Leistung vom Beginn abzurufen, zogen die Koreaner mit 2:1 vorbei.

Damit war Gen.G nur noch einen Sieg vom Finaleinzug entfernt. Doch EDG machte den Koreanern einen Strich durch die Rechnung und egalisierte die Serie erneut. Wie bereits am Vortag in der Partie zwischen Damwon und T1 ging es also in das entscheidende fünfte Spiel.