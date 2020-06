Für PS5 und Xbox Series X : EA Play 2020: FIFA 21 angekündigt, Release im Oktober

Berlin Der neueste Teil der FIFA-Spielreihe erscheint am 9. Oktober. Das hat Publisher Electronic Arts bei seiner Pressekonferenz EA Play bestätigt. Angekündigt wurden zudem neue Feature mit Blick auf die kommenden Next-Gen-Konsolen Playstation 5 und Xbox Series X.

Im Rahmen der EA Play 2020 hat Electronic Arts am Freitag den Release der Fußballsimulation FIFA 21 für den 9. Oktober angekündigt. Unter dem Motto „Feel Next Level“ wurde der neueste Teil der FIFA-Reihe für die Next-Gen-Konsolen Playstation 5 und Xbox Series X bestätigt.

Entsprechend zurückhaltend wurde die Ankündigung im kompetitiven FIFA-Bereich verfolgt. FIFA-Profi Mohammed „MoAuba“ Harkous äußerte sich vorab via Twitter: „Verstehe dem Hype um ne Pressekonferenz für Fifa 21 nicht, ist doch immer das gleiche was die sagen. Graphik besser, Bewegungen besser bla bla“, schrieb der amtierende FIFA-Weltmeister auf seinem Twitter-Kanal und erklärte weiter, dass letztendlich zählt, was beim Release zu sehen ist.