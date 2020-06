Black Lives Matter : E-Sport-Persönlichkeiten zeigen Solidarität mit Protesten

Minneapolis Beim Thema Solidaritätsbekundungen für die Black-Lives-Matter-Bewegung mehren sich auch die Stimmen aus der E-Sport-Szene. Unterstützende Worte kommen unter anderem von Fortnite-Star Ninja und dem Dota-Weltmeister n0tail. Auch ein Spendenturnier wurde veranstaltet.

In den Staaten organisierte der Smash-Spieler Nico „Ryobeat“ Rodriguez das Minneapolis Charity Netplay Event, ein Spendenturnier zugunsten von Reclaim the Block und dem George Floyd Memorial Fund. Top-Spieler wie Joseph „Mang0“ Marquez streamten ihre Spiele live für die Zuschauer. Das Event brachte über 35.000 US-Dollar ein.

„Viele der Werte, die im 'Land of the Free' so hochgehalten werden, stellen sich jetzt als Lüge heraus“, sagte Dota-Weltmeister Johan „N0tail“ Sundstein in einem auf Twitter veröffentlichten Video. „Es ist sehr frustrierend zu sehen, dass viele mächtige Menschen keine Konsequenzen für ihre Taten zu spüren bekommen. Die Menschen kämpfen einen guten Kampf.“