Volleyball DVV-Frauen im Achtelfinale: „Vielleicht sind sie mal fällig“

Für Heynen ist das Achtelfinale in zweierlei Hinsicht besonders: In seinem Heimatland Belgien geht es gegen Polen, mit deren Männerteam er 2018 Weltmeister wurde. Die Rollen sieht er klar verteilt. „Polen ist der Riesenfavorit“, sagte er. „Wir wissen, dass das eine ganz schwierige Aufgabe wird. Aber heute wir gezeigt, dass es am Ende besser und besser wurde.“ Sein Team müsse die Polinnen von Beginn an unter Druck setzen.