Feldhockey : Düsseldorfer Damen und Kölner Herren neue Meister

Mannheim Bei den Damen wird es einen neuen deutschen Feldhockey-Meister geben, denn die Finalistinnen aus Düsseldorf und Mannheim warten noch auf den ersten Titel der Clubgeschichte. Bei den Herren kommt es am Sonntag in Mannheim zum West-Klassiker zwischen Vorrundenprimus Köln und Rekordchampion Mülheim.

Die Entscheidung im Damen-Finale besorgte Nationalspielerin Selin Oruz als zehnte Schützin. Matchwinnerin beim DHC war wie schon im Halbfinale Nathalie Kubalski. „Ich bin erleichtert, überglücklich und sehr stolz auf die Mädels“, sagte die Nationaltorhüterin. Beim 1:1 in der regulären Spielzeit hatte Emma Sophie Heßler (18.) den DHC per Strafecke in Führung gebracht, ehe Florencia Habif (54.) ebenfalls per Strafecke den Ausgleich erzielte.