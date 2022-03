Tischtennis : Duda schlägt Vize-Weltmeister bei Grand Smash

Singapur Der deutsche Tischtennis-Nationalspieler Benedikt Duda hat beim ersten Grand-Smash-Turnier in Singapur für eine große Überraschung gesorgt.

Der Mannschafts-Europameister vom TTC Schwalbe Bergneustadt besiegte den WM-Zweiten Truls Möregardh aus Schweden in der zweiten Runde in 3:2 Sätzen. Möregardh hatte zuletzt bei den Weltmeisterschaften in den USA und beim europäischen Top-16-Turnier in der Schweiz gegen Europameister Timo Boll gewonnen.