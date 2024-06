Kanu-EM in Szeged Dritter Tag: Deutsche Kanuten bei EM ohne Medaillen

Auch im Zweier-Kajak-Finale über 500 Meter verpassten Frank/Hiller mit dem siebten Platz eine Medaille. Bei den Frauen fuhren Lisa Jahn und Hedi Kliemke im Canadier-Zweier als finale Sechste hinterher. Am letzten Renntag am Sonntag werden unter anderem noch in vier olympischen Botsklassen die Europameister ermittelt.