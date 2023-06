Nations League Dritter Sieg in Nationenliga für deutsche Volleyballerinnen

Die besten 16 Mannschaften der Welt bei Männern und Frauen spielen in der Nationenliga an verschiedenen Austragungsorten über sechs Wochen gegeneinander. Nach zwölf Partien pro Team kommen die acht besten Mannschaften in die Finalrunde. Die deutschen Frauen spielen nach den Partien in Nagoya ab Mitte Juni in Brasilia und danach in Bangkok. Am 8. Juni starten die Männer in das Turnier.