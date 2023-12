Darts-WM Dreimaliger Darts-Weltmeister van Gerwen in London auf Kurs

London · Der Niederländer Michael van Gerwen ist mit einem eindeutigen Auftaktsieg in die Darts-WM gestartet. Mighty Mike, wie van Gerwen genannt wird, besiegte den Iren Keane Barry mit 3:0 und steht so in der dritten Runde.

19.12.2023 , 23:37 Uhr

Steht bei der Darts-WM in London in der dritten Runde: Michael van Gerwen. Foto: Zac Goodwin/PA Wire/dpa

„Natürlich kann ich noch viel besser spielen, aber das war gerade mal das erste Spiel“, sagte van Gerwen. Neben dem Engländer Luke Humphries wird der 34-Jährige in London als Turnierfavorit gehandelt. Van Gerwen und Humphries könnten bereits im Halbfinale aufeinandertreffen. Der Niederländer gewann 2014, 2017 und 2019 die wichtigste Trophäe der Welt. © dpa-infocom, dpa:231219-99-356373/2

(dpa)