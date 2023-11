Internationales Turnier Drei Deutsche schaffen Quali für FC 24 Pro Open

London · In London kämpften am Wochenende 64 der weltbesten FC-E-Sportler um die Qualifikation für das Finalturnier der FC Pro Open in EA Sports FC 24. Drei von acht Deutschen sicherten sich die begehrten Tickets.

15.11.2023 , 14:25 Uhr

Umut Gültekin schwächelte im Schweizer-Modus. Foto: Henning Kaiser/dpa

Im Schweizer-Modus schwächelte Ex-Einzelweltmeister Umut „RBLZ_Umut“ Gültekin noch ein wenig. Mit drei Siegen und zwei Niederlagen schaffte er den Sprung in die Playoffs nur knapp. „Am Freitag habe ich nicht so gut gespielt“, sagte RBLZ_Umut nach seiner Quali im Livestream des Turniers. „Ich war heute trotzdem selbstbewusst. Es war ein anderer Tag und ein neues Turnier.“ In der Upper Bracket der Gruppe C gewann RBLZ_Umut beide Spiele deutlich. Erst gegen einen anderen Deutschen, Berkay „BerkayLion“ Demirci (3:1), anschließend qualifizierte er sich mit einem Erdrutschsieg gegen Cameron „cameronrock2307“ Rock (9:1). Außerdem weiter: Sean „seanldw“ Landwehr von Bayer Leverkusen und Lukas „lukas_official11“ Wolff von Hansa Rostock. Für die drei geht es im Finalturnier der FC Pro Open ab dem 27. November auch um vier der begehrten Qualifikationsplätze für die Weltmeisterschaft. © dpa-infocom, dpa:231113-99-928710/4

