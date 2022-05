Europäisches Regionalturnier : Drei Deutsche in Playoffs der Dreamhack SC2 Masters Valencia

Valencia Drei deutsche Starcraft-2-Profis haben sich für die Europäischen Playoffs der Dreamhack Starcraft 2 Masters Valencia qualifiziert.

Tobias „ShoWTimE“ Sieber blieb in seiner Gruppe ungeschlagen (7-0) und holte den ersten Platz. Alle sechs Kontrahenten prallten am defensiven Stil des Protoss-Spielers ab. In den Playoffs trifft ShoWTimE auf Vize-Weltmeister Riccardo „Reynor“ Romiti. In Gruppe B ist die Spitze gleich doppelt deutsch: Gabriel „HeroMarine“ Segat und Julian „Lambo“ Brosig belegten den ersten und zweiten Platz.