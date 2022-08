Beach-Volleyball : Drei deutsche Duos in Hamburg im Viertelfinale

Drei deutsche Duos in Hamburg im Viertelfinale

Sind weiter in der Erfolgsspur: Nils Ehlers (l.) und Clemens Wickler. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Hamburg Drei deutsche Beach-Volleyball-Duos haben das Viertelfinale beim internationalen Elite-16-Turnier der Beach Pro Tour in Hamburg erreicht.

Nils Ehlers und Clemens Wickler blieben in ihrer Wahlheimat in ihren drei Gruppenspielen ebenso ungeschlagen wie Karla Borger und Julia Sude aus Stuttgart.

Die Hamburgerinnen Sandra Ittlinger und Isabel Schneider zogen mit einer Niederlage in die Runde der besten Acht ein. Im entscheidenden Spiel um den wichtigen Platz zwei in ihrem Pool setzten sie sich gegen die Italienerinnen Marta Menegatti und Valentina Gottardi 16:21, 21:16, 15:13 durch.

Ausgeschieden sind hingegen Chantal Laboureur und Sarah Schulz und die WM-Dritten Svenja Müller und Cinja Tillmann. Nach zwei Niederlagen verabschiedeten sich Laboureur/Schulz mit einem 18:21, 21:18, 15:11 gegen die Brasilianerinnen Talita/Rebecca aus der mit 300.000 Dollar dotierten Veranstaltung. Die Stuttgarterinnen hatten sich erst durch die Qualifikation in das Turnier der besten 16 gekämpft. Die an Nummer eins gesetzten Hamburgerinnen Müller/Tillmann hatten bereits nach ihren beiden Niederlagen am ersten Tag keine Chance mehr auf die nächste Runde.