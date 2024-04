Olympia-Qualifikation Drei Augsburger Slalomkanuten folgen Funk nach Paris

Nach Tokio-Olympiasiegerin Ricarda Funk setzte sich das Augsburger Trio Elena Lilik, Noah Hegge und Tasiadi am Sonntag bei der deutschen Olympia-Qualifikation in Markkleeberg durch. „Eine Olympia-Quali ist gefühlt das Härteste, was es gibt. Es ist gefühlt härter als die Olympia-Teilnahme, weil man einfach abliefern muss. Alles was zählt, ist Platz eins“, sagte Funk vom KSV Bad Kreuznach, die ebenfalls in Augsburg lebt.