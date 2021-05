Mit 40 Millionen Preisgeld : Dota-WM The International soll im August stattfinden

Entwickler Valve hat bestätigt, dass die Dota-2-Weltmeisterschaft „The International“ in diesem Jahr in Stockholm stattfinden wird. Foto: Valve/dpa

Stockholm Mit einem Rekordpreisgeld von 40 Millionen US-Dollar wird die Dota-2-Weltmeisterschaft im August stattfinden. Wie Entwickler Valve mitteilte, startet „The International 10“ am 5. August in Stockholm.

Mehrere internationale Turniere in anderen E-Sport-Disziplinen finden derzeit zwar mit den Teams vor Ort statt, jedoch ohne Publikum; darunter das League of Legends Mid-Season Invitational in Island und das Rainbow Six Invitational in Paris.