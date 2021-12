Start eines Comebacks? : Dota Dreamleague: Nigma Galaxy besiegt Team Secret mit 2:0

Stockholm In einem sehr wichtigen Moment kann das Team von Nigma Galaxy seine erste Serie der Saison gewinnen. Wenn das Team die Relegation vermeiden will, muss es jetzt weiter gute Ergebnisse erzielen.

"Es ist hart. Jedes Mal wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen fühlt es sich so an, also wir einen Zaubertrick aus dem Hut zaubern müssen. Ich mag diesen Teil des Wettkampfs nicht, bei dem wir das Gefühl haben wir müssen etwas außerordentliches tun, sobald wir unter Druck geraten," sagte Nigma Galaxys soft-Support-Spieler Maroun „GH“ Merhej im Interview nach dem Spiel. Wir hatten bis jetzt eine harte Zeit aber wir kommen langsam wieder in Stimmung und werden bald hoffentlich gut oder noch besser spielen."