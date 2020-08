Zweites Turnier ohne Kuroky : Dota 2 Omega League beginnt ohne deutschen Star KuroKy

Kiev Auf Initiative europäischer Teams ist die OMEGA League in Zusammenarbeit mit WePlay! entstanden. Für den Turnierveranstalter ist das Turnier das bisher größte. Nicht dabei ist Deutschlands wichtigster Esportler.

Es ist so etwas wie eine Ersatz-Weltmeisterschaft: In Zusammenarbeit mit den führenden Dota-Teams aus Europa veranstaltet WePlay! die Omega League zu dem Zeitraum, zu dem eigentlich „The International“ in Stockholm hätte stattfinden sollen.

Am Freitag beginnt die Online-Liga in ihrer höchsten Spielklasse, der „Europe Immortal Division“. Bis zum 6. September treten hier neben Secret und Nigma auch Team Liquid, Virtus.pro, Ninjas in Pyjamas und Alliance an. Das Preisgeld von insgesamt 500.000 US-Dollar in der Immortal Division reicht dabei bei weitem nicht an die zweistelligen Millionenbeträge heran, die sonst beim „TI“ ausgespielt werden.