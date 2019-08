Deutsche Meisterschaften : DOSB zieht positive Halbzeit-Bilanz der Finals in Berlin

Berlin Der Deutsche Olympische Sportbund hat den ersten Tag der Finals in Berlin als gelungen bewertet.

„Die Halbzeit-Bilanz der Finals fällt sehr positiv aus“, hieß es in einer Mitteilung des DOSB am Sonntag. „Der Wert der Deutschen Meisterschaften in den verschiedenen Sportarten wird durch eine tolle Stimmung an den Strecken und im Stadion und die erkennbare Freude der Athletinnen und Athleten am Wettkampf erheblich erhöht.“