Sportmix DOSB schließt Dialogforen für Olympia-Bewerbung ab

Die Ergebnisse werden nun zu einer sogenannten „Frankfurter Erklärung“ zusammengefasst und auf der DOSB-Mitgliederversammlung am 2. Dezember in Frankfurt am Main vorgetragen. Brause rechnet mit einer positiven Mitgliederbewertung, damit anschließend „der DOSB von den Delegierten beauftragt wird, ein Konzept für eine Bewerbung zu erstellen“. Bis Ende 2024 müsste bei einem positiven Votum, das Konzept erstellt werden. Erst dann will der DOSB über eine Kandidatur entscheiden und für welche Spiele sie angestrebt wird.