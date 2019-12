Anerkennung : DOSB-Chef Hörmann will sich E-Sport weiter widersetzen

Alfons Hörmann, Präsident des des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), gibt dem E-Sport weiterhin eine Absage. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa.

Frankfurt/Main Der Deutsche Olympischen Sportbund will sich weiter dem E-Sport widersetzen. „Wir haben nicht nur Couch-Weltmeister, sondern auch Kinder, die sich bewegen wollen“, sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann am Samstag auf der Mitgliederversammlung des DOSB in Frankfurt/Main.

