Paralympics in Paris Doppel-Silber in der Dressur für Niehues und Mispelkamp

Die Dressurreiterinnen Anna-Lena Niehues und Regine Mispelkamp haben bei den Paralympics in ihren Klassen jeweils die Silbermedaille gewonnen. In der Kür erhielt die 40-jährige Niehues auf Quimbaya im Schlossgarten von Versailles 80,900 Punkte und landete hinter der Niederländerin Demi Haerkens auf Platz zwei. Mispelkamp holte auf Highlander Delight's ebenfalls Silber, Gold ging an die Belgierin Michele George.