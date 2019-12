Doping : Russland legt Einspruch gegen Vierjahres-Bann ein

Moskau Russland hat offiziell Einspruch gegen die neuen Sanktionen der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada und die damit verbundene Olympiasperre für Tokio 2020 und Peking 2022 eingelegt. Der Brief sei abgeschickt, sagte der Chef der russischen Anti-Doping-Agentur Rusada, Juri Ganus, am Freitag in Moskau.

Ihm sei nichts anderes übrig geblieben. „Ich konnte ihn ja nicht nicht abschicken“, sagte Ganus. Er hält das russische Vorgehen gegen die Sanktionen für aussichtslos.

„Die Verhandlung könnte im April, Mai 2020 abgeschlossen werden, wenn es nicht zu schwierigen technischen Expertisen kommt“, sagte Ganus. Die Sanktionen träten erst nach einer Entscheidung des Gerichts in Kraft. Seine Behörde wolle nach den Neujahrsferien im Januar damit beginnen, die für die Olympischen Spiele in Tokio infrage kommenden russischen Sportler auf Doping zu testen. Gleichwohl sei es möglich, dass die Athleten keine Starterlaubnis erhalten.