Britisches Top-Talent : Donovan „Tekkz“ Hunt kommt bei KiNG eSports unter

Dinslaken Der britische FIFA-Profi Donovan „Tekkz“ Hunt geht erneut bei KiNG eSports unter Vertrag. Bereits im Februar lief der 17-Jährige gemeinsam mit Nicolas „Nicolas99FC“ Villalba (20) anlässlich des FIFA eWorld Cup 2019 unter dem Banner von KiNG eSports auf.

In der Regel tritt KiNG eSports nicht selbst als die Organisation auf, unter deren Namen die Spieler an den Start gehen. Vielmehr versteht man sich als Agentur, die die Spieler betreut. So spielt „Nicolas99FC“ offiziell für den FC Basel 1893. Weitere Informationen zur Struktur der Abteilung will KiNG eSports bald veröffentlichen.