Olympische Spiele : Disqualifikation trübt guten Regatta-Tag für deutsche Segler

Alicia Stuhlemmer und Paul Kohlhoff auf ihren Katamaran in Aktion. Foto: Bernat Armangue/AP/dpa

Enoshima Die deutschen Olympia-Segler überzeugen am vierten Wettkampf-Tag im Revier vor Enoshima. Der Katamaran-Crew Paul Kohlhoff/Alica Stuhlemmer gelingt sogar ein Rennsieg. Doch eine 200 Gramm zu schwere Trapezhose wird zum Stimmungsdämpfer.

Das German Sailing Team kündigte an, eine Wiedereröffnung des Verfahrens zu beantragen. „Wir werden kämpfen und sehen, was zu erreichen ist“, sagte Sportdirektorin Nadine Steigenwalner vom Deutschen Segler-Verband (DSV). Beim letzten internen Wiegen habe sich kein Übergewicht an der Ausrüstung von Vorschoterin Winkel ergeben, beteuerte 470er-Frauen-Trainer Riccardo de Felice.