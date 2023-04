Weltmeisterschaft in Astana Ding Liren gleicht bei Schach-WM aus

Spiel sieben ist in der kasachischen Hauptstadt für den kommenden Dienstag angesetzt, am Montag ist spielfrei. „Ich habe mich während des ganzen Spiels in einer guten Verfassung gefühlt. Die Niederlage gestern hat mich nicht beeinflusst“, sagte Ding hinterher. Nepomnjaschtschi, der am Samstag mit 3:2 in Führung gegangen war, sprach von einem seiner „schlechtesten Spiele“ überhaupt: „Fast jeder Zug war schlecht.“