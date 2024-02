Tischtennis Dimitrij Ovtcharov will bis Olympia 2028 weitermachen

Tischtennis-Ass Dimitrij Ovtcharov will nach der erfolgreichen Qualifikation mit der Mannschaft für die Olympischen Spiele in Paris seine Karriere mindestens noch weitere vier Jahre fortsetzen. „Ich möchte auf jeden Fall noch mal einen Zyklus durchziehen bis Los Angeles 2028“, sagte der 35-Jährige im Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ mit Blick auf die Olympischen Spiele in vier Jahren. „Es macht mir nach wie vor so viel Spaß zu spielen. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass ich an einem guten Tag jeden schlagen und mich noch verbessern kann“, begründete der zweimalige Olympia-Dritte seinen Entschluss.