Dota 2, LoL, FIFA : Diese E-Sport-Events sind von Corona-Maßnahmen betroffen

Berlin Fast täglich werden Veranstaltungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt. Auch der E-Sport bleibt davon nicht verschont: Ganze Turniere finden nicht statt oder werden verschoben. Auch manche Traditionen werden abgeschafft.

Die europäische League-of-Legends-Liga LEC wird bis zum Ende der Saison ohne Publikum ausgetragen. Wie Entwickler Riot Games mitteilte, sind auch die Playoffs davon betroffen. Zuvor hatte Riot bereits angekündigt, dass die Finalspiele der Frühlingssaison nicht wie geplant in Budapest, sondern in Berlin stattfinden.

LoL gehörte zu den ersten großen Disziplinen, die von den Auswirkungen betroffen waren. So startete die chinesische Liga LPL am 13. Januar noch normal, ab der zweiten Woche der Saison wurde allerdings pausiert bis Anfang März. Der Rückstand soll nun durch mehr Spiele pro Woche aufgeholt werden.

Zuvor wurde in mehreren Ligen eine liebgewonnene Tradition eingestellt: Normalerweise stellte sich das Publikum nach einem Spiel an der Bühne auf, um sich High Fives des Siegerteams abzuholen. Bei der LEC gab es stattdessen eine Verbeugung der Gewinner vor den Fans.

Die Liga „Counter-Strike: Global Offensive“-Liga Flashpoint ist noch ganz neu. Was das erste große Event mit Publikum werden sollte, wird nun einfach im Studio ausgespielt - statt eines großen Offline-Events in Stockholm gibt es eine Studio-Produktion aus Los Angeles, wie die Liga via Twitter mitteilte.

Auch die ESL Pro League Season 11 muss ohne Publikum auskommen. Die Teams spielen zunächst online auf dedizierten Servern und dann statt in der US-Stadt Denver nun in einem Studio in Europa. Viele der teilnehmenden Teams seien sowieso in Europa stationiert, hieß es in einer Mitteilung. Außerdem hätten mehrere Organisationen anderen Mannschaften angeboten, in ihren Räumlichkeiten unterzukommen.