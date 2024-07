Schwimmen bei Olympia „Die Stärkste im Kopf gewinnt“: Köhler und die neue Rolle

Als erste deutsche Beckenschwimmerin seit Britta Steffen 2009 hatte Köhler im Februar WM-Gold gewonnen. Ihr sportlicher Erfolg ist der Startpunkt des öffentlichen Interesses an ihr. Dass dieses so lange anhält, hat aber auch mit ihrer Persönlichkeit zu tun. Köhler schwimmt nicht nur über 100 Meter Schmetterling so schnell wie wenige andere. Köhler hat auch etwas zu sagen, will ein Vorbild auch neben dem Becken sein.