Nach Olympia-Aus : Die Leere nach Grozer: Volleyballer vor schweren Zeiten

Berlin Das Olympia-Aus bedeutet den Abschied von Georg Grozer aus der Nationalmannschaft. Der Rückzug des XXL-Angreifers setzt einen Umbruch bei den deutschen Volleyballern in Gang.

Grozer blieb nach der Finalniederlage von Berlin gegen hervorragende Franzosen fassungslos zurück. Worte fand er nicht. „Ich hätte ihm einen Abschied mit einer Medaille in Tokio gewünscht“, sagte Kampa. „Es ist hart, dass so eine Persönlichkeit geht“, befand Fromm. „Es tut mir bloß so leid, dass es mit so einem Spiel enden muss.“

In seinem Abschiedsspiel war der ohnehin schon an der rechten Wade angeschlagene Modellathlet im ersten Satz nach dem gerade einmal zweiten Punkt der Partie am Netz unglücklich auf dem Fuß von Mittelblocker Nicolas Le Goff aufgekommen. Trotz lädierten rechten Knies stemmte sich Grozer gegen sein internationales Karriereende - und war wie so oft bester deutscher Angreifer. „Danke, dass er so viele Bälle versenkt hat“, sagte Kampa über seinen Kumpel. „Es war mir eine Ehre und eine Freude, ihn so lange begleiten zu dürfen, ihm so lange die Bälle zuspielen zu dürfen.“