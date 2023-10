Turn-Superstar Die besonderen Momente der Simone Biles

In Antwerpen steht ihr nach zwei Mehrkämpfen noch ein kräftezehrendes Programm bevor. An diesem Freitag ist sie die Top-Favoritin auf Gold im Einzel-Vierkampf, danach folgen noch die vier Finals im Sprung und am Stufenbarren (Samstag) sowie am Schwebebalken und am Boden (Sonntag). „Schauen wir mal, wie der Rest der Weltmeisterschaften verläuft“, sagte Biles und verschwand gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen aus der Halle.