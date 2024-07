Olympia in Paris DFB unterstützt Popps Bewerbung als Fahnenträgerin

Die deutschen Fußballerinnen haben am 25. Juli in Marseille gegen Australien einen Tag vor der Eröffnungsfeier in Paris ihr erstes Spiel. Zwei Tage nach der Feier geht es für die Auswahl von Bundestrainer Horst Hrubesch ebenfalls in Marseille schon gegen Rekordweltmeister USA. Für Popp wäre es also mit einer längeren Reise und Abwesenheit verbunden, wenn sie die Fahne trägt.