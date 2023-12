„Großer Sport-Sonntag für alle in Saarbrücken“ Deutschland-Tour der Radprofis endet 2024 in Saarbrücken

Die Deutschland-Tour der Radprofis wird 2024 in Saarbrücken enden. Dies teilten die Organisatoren am Dienstag mit. Das Rennen wird im kommenden Jahr nach den Olympischen Spielen von 21. bis 25. August ausgetragen. Zuvor war bereits festgestanden, dass die zweite Etappe in Schwäbisch Gmünd endet.