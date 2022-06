Turnier in Frankfurt : Deutschland eröffnet Darts-Team-WM am Donnerstag

Darts-Profi Gabriel Clemens tritt für Deutschland bei der Team-WM an. Foto: Kieran Cleeves/PA Wire/dpa

Frankfurt/Main Das deutsche Darts-Duo Gabriel Clemens und Martin Schindler tritt bei der Team-Weltmeisterschaft in Frankfurt am Main direkt am ersten Abend an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Für Clemens und Schindler geht es am Donnerstag (ab 19.00 Uhr/DAZN) gegen Spanien mit Jose Justicia und Tony Martinez. Gespielt wird ein sonst auf der Tour unübliches Doppel, bei dem die Profis je drei Pfeile nacheinander werfen, bevor der Teamkollege wieder am Zug ist. Ab der zweiten Runde gibt es neben den Doppelspielen auch Einzelduelle.

Auch der 2020er-Sieger Wales und die Niederlande treten in der Frankfurter Eissporthalle direkt am Donnerstagabend an. Für Deutschland könnte es im Viertelfinale ein Duell mit Topfavorit Wales (Gerwyn Price und Jonny Clayton) geben. Vor zwei Jahren erreichten Clemens und Max Hopp das Halbfinale. Diesmal ruhen die Hoffnungen insbesondere auf Schindler, der ein starkes Jahr 2022 spielt. „Das wird ein Hammerevent. Ich freue mich tierisch darauf“, sagte Schindler vor der Team-WM der Deutschen Presse-Agentur.

© dpa-infocom, dpa:220613-99-643446/2

(dpa)