Turnier in Frankfurt : Deutschland bei Darts-Team-WM weiter

Frankfurt/Main Gastgeber Deutschland hat bei der Team-WM der Darts-Profis die nächste Pflichtaufgabe gemeistert und souverän das Viertelfinale erreicht.

Martin Schindler und Gabriel Clemens setzten sich am Samstag in Frankfurt am Main souverän mit 2:0 gegen Außenseiter Dänemark durch. Sowohl Schindler (4:1 gegen Wladimir Andersen) als auch Clemens (4:1 gegen Andreas Töft Jörgensen) gewannen ihre Einzel ohne Probleme. Das abschließende Doppel war so nicht mehr nötig.