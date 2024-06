World Cup of Darts Deutschland bei Darts-Team-WM im Achtelfinale draußen

Für Deutschland endet der World Cup in der Eissporthalle in diesem Jahr ohne die ersehnte erste Krönung bei einem Major-Turnier. Schon die Gruppenphase verlief mit einem 4:3 gegen Neuseeland und einem 4:1 gegen Finnland eher holprig. Am Sonntag stehen am Nachmittag zunächst die Viertelfinal-Spiele an. Am Abend werden dann Halbfinale und Endspiel ausgetragen. Titelverteidiger ist Wales.