Rudern : Deutschland-Achter Letzter beim Kanal-Cup

Rendsburg Der Deutschland-Achter rudert der Konkurrenz weiterhin hinterher. Beim Langstrecken-Cup auf dem Nord-Ostsee-Kanal ist das Paradeboot des Deutschen Ruder-Verbandes nicht über den vierten und letzten Platz hinausgekommen.

Den Wettbewerb von Breiholz zur Eisenbahn-Hochbrücke in Rendsburg über die Distanz von 12,725 Kilometer gewann am Sonntag das Boot der USA in 37:35 Minuten. Zweiter wurden die Niederlande vor der Ukraine, die sich die Steuerfrau des deutschen Frauen-Achters ausgeliehen hatten. Das deutsche Boot hatte auf Sieger USA einen Rückstand von mehr als eineinhalb Minuten.