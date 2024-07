Erneuter Triumph Deutsches Triathlon-Team gewinnt erneut Staffel-WM

Die deutschen Triathleten gewinnen in Hamburg erneut den WM-Titel in der Mixed-Staffel. In der Aufstellung Henry Graf, Lisa Tertsch, Lasse Lührs und Annika Koch siegte das DTU-Quartett in der Zeit von 1:19:53 Stunden und verwies die Teams der Schweiz (1:20:01:) und von Neuseeland (1:20:04) auf die Plätze zwei und drei.