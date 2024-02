Weltmeisterschaft in Südkorea Deutsches Tischtennis-Team schafft Olympia-Qualifikation

Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft der Männer hat sich für die Olympischen Spiele im Sommer in Paris qualifiziert. Dang Qiu (Borussia Düsseldorf), Dimitrij Ovtcharov (TTC Neu-Ulm) und Patrick Franziska (1. FC Saarbrücken) zogen am Mittwoch durch einen 3:0-Sieg gegen den Iran in das Viertelfinale der Team-Weltmeisterschaft in Südkorea ein.