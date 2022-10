Weltmeisterschaft in China : Deutsches Tischtennis-Team hat Medaille sicher

Weltmeisterschaft in China

Deutschlands Han Ying in Aktion. Foto: Liu Xu/XinHua/dpa

Chengdu Die deutschen Frauen stehen bei Tischtennis-Weltmeisterschaften meist im Schatten von Timo Boll und Co. Am Donnerstag sicherten sie sich gegen Hongkong die erste WM-Medaille seit zwölf Jahren.

Die deutschen Tischtennis-Spielerinnen haben bei der Team-WM in China ihre erste Medaille seit 2010 sicher.

„Ich bin mehr als erleichtert, denn das war kein einfaches Spiel“, sagte die 25-Jährige. „Als ich beim Stand von 2:2 in die Box ging, sagte Ying zu mir: „Du kannst nur gewinnen. Wir hatten schon fast verloren“. Als ich dann den Matchball verwandelt hatte, liefen alle anderen in die Box. Und ich habe angefangen zu weinen, weil ich so erleichtert war. Ich freue mich gerade sehr.“