Turnier in Houston : Deutsches Tischtennis-Doppel spielt um WM-Medaille

Turnier in Houston

Houston Eigentlich galten Timo Boll und Patrick Franziska bei als die Medaillenkandidaten unter den deutschen WM-Doppeln. Doch jetzt haben die Außenseiter Benedikt Duda und Dang Qiu eine Chance auf Bronze.

Bei der Tischtennis-WM in Houston spielt das deutsche Doppel Benedikt Duda und Dang Qiu am Samstag um eine Medaille. Die beiden Mannschafts-Europameister besiegten im Achtelfinale die Belgier Florent Lambiet und Martin Allegro in 3:1 Sätzen.