Tischtennis : Deutsches Team in WM-Vorrunde gegen Frankreich

Tischtennis-Bundestrainer Jörg Roßkopf applaudiert am Spielfeldrand. Foto: Swen Pförtner/dpa

Chengdu Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft der Männer trifft bei der Team-Weltmeisterschaft in China in der Vorrunde auf Frankreich, Indien, Usbekistan und Kasachstan. Das ergab die Auslosung in der WM-Stadt Chengdu.

Das Turnier beginnt an diesem Freitag. Europameister Deutschland tritt dabei ohne seine drei Topspieler Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska an. Neue Nummer eins des Teams von Bundestrainer Jörg Roßkopf ist der Einzel-Europameister Dang Qiu von Borussia Düsseldorf.

Die deutschen Frauen spielen in der Vorrunde gegen Ägypten, Indien und Tschechien. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen erreichen die beiden Gruppenbesten das Achtelfinale. Bei den Frauen qualifizieren sich darüber hinaus noch die vier besten Gruppendritten für die K.o.-Runde. Bei den Männern sind es nur zwei Gruppendritte.

© dpa-infocom, dpa:220928-99-929253/3

(dpa)