Tischtennis : Deutsches Team gewinnt erstes WM-Spiel gegen Kasachstan

Chengdu Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft ist mit einem Sieg in die Team-WM in China gestartet.

Der Weltranglisten-36. Duda gewann dabei gegen den kasachischen Bundesliga-Profi Kirill Gerassimenko von Werder Bremen in 3:1 Sätzen. Nächster Gegner ist am Sonntag Indien. Die deutschen Frauen treffen am Samstag in ihrem ersten WM-Spiel ebenfalls auf Indien.