Tischtennis Deutsches Team gewinnt erstes Spiel bei WM

„Da ist so viel Pech zusammengekommen, da können wir eigentlich nur Weltmeister werden. Oder Olympiasieger“, sagte Ovtcharov. In fünf der vergangenen sechs WM-Finals verlor die deutsche Mannschaft gegen China. Erstes Ziel in Busan ist das Erreichen des Viertelfinals, um sich für den Team-Wettbewerb der Olympischen Spiele in Paris zu qualifizieren.