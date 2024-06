Klettern Deutsches Kletter-Trio schafft Olympia-Qualifikation

Megos, einer der besten Felskletterer der Welt, war bereits 2021 bei der Olympia-Premiere von Sportklettern in Japan dabei. „Für mich fühlt es sich wirklich noch krasser an, mich zu qualifizieren, als es für Tokio der Fall war“, sagte der 30-Jährige. „Und dass es dann auch so mit den anderen klappt, ist der Wahnsinn.“ In der Disziplin Speedklettern verpassten die deutschen Sportlerinnen und Sportler indes wie erwartet die Qualifikation für Paris.