Turnen Deutsches Frauen-Team EM-Sechste im Team - Italien siegt

Am Vortag hatte Helen Kevric nur hauchdünn eine Medaille verpasst. Die 16 Jahre alte EM-Debütantin wurde mit 13,866 Punkten Vierte am Stufenbarren. Zur Britin Georgia-Mae Fenton auf Rang drei hatten ihr lediglich 0,034 Punkte gefehlt. „Sie hat die Erwartungen absolut erfüllt“, sagte Gutekunst über die WM-Zweite bei den Junioren am Stufenbarren. Europameisterin wurde die Italienerin Alice D'Amato mit 14,600 Punkten.