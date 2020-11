Trainer-Rolle doppelt besetzt : Deutscher Spieler Jabbz trainiert Dota-Team von Liquid

Utrecht Team Liquid, das zu den größten E-Sport-Teams zählt, hat mit Jabbz einen zweiten Dota-Coach eingestellt. Für diese Chance hat dieser sogar sein Studium abgebrochen. Arbeitsteilig mit Blitz hofft er nun, die Teamdynamik verbessern zu können.

Ich kümmere mich um die technischen Aspekte, die das Spiel direkt betreffen. Also Drafting, Spielbewegungen und die Vorbereitung auf unsere Gegner.

Antwort: Ich würde sagen, dass sich in der deutschen Szene in diesem Jahr viel verändert hat. Vor allem die ESL-Meisterschaft ist ein guter Schritt nach vorne. In der ersten Saison der Liga habe ich selbst noch gespielt.