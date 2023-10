Podium knapp verpasst Deutscher Spieler Cheetiin holt vierten Platz in Fortnite-WM

Zuvor schafften das Duo den Einzug in die Bracket-Stage nur knapp auf dem zehnten Platz im Last Chance Major. Dieses Turnier war für die Spieler die letzte Möglichkeit, sich für die WM zu qualifizieren. Die folgende Lower Bracket verlief für Cheetiin und Pixie problemlos. Mit einem Sieg in Runde zwei und einem achten Platz in der Gesamtwertung war der Finaleinzug sicher.