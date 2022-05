VBL Grand Final in FIFA 22 : Deutscher FIFA-Meister Umut blickt positiv auf VBL-Finale

Köln Der deutsche FIFA-Meister Umut „RBLZ_Umut“ Gültekin rechnet sich auch für die kommende Meisterschaft gute Chancen aus. „Ich bin guter Dinge, am Wochenende gut zu performen“, sagte der E-Sportler von RB Leipzig bei einer Online-Pressekonferenz.

Bei der eChampions League schaffte es der zuvor als Mitfavorit gehandelte Umut lediglich auf den fünften Rang. Er sei deswegen aber nicht in einem mentalen Loch. „Es gehört auch dazu, zu verlieren. Da habe ich auch einiges an Erfahrung mitgenommen.“

Das VBL Grand Final, in dem der deutsche Einzelmeister in FIFA 22 ausgespielt wird, findet am Wochenende in Köln statt. Für den Finaltag ist auch Publikum zugelassen. Insgesamt nehmen 32 E-Sportler, die sich zuvor über die Club Championship oder die VBL Open qualifiziert hatten, teil. Die Meisterschaft wird auf Playstation 5 und Xbox Series X/S ausgetragen.