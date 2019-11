Ehemaliges Team Liquid : Deutscher E-Sport-Star KuroKy gründet Dota-2-Team „Nigma“

Der Deutsche Kuro „KuroKy“ Salehi Takhasomi (Mitte) stand mit seiner Mannschaft im August noch im Finale der Dota-2-Weltmeisterschaft The International. Foto: Valve/dpa.

Amsterdam Der erfolgreichste deutsche Dota-2-Spieler spielt künftig unter neuer Flagge. KuroKy wird mit demselben Team, mit dem er im August im WM-Finale stand, ab sofort unter dem Namen Nigma antreten.

Der Deutsche Dota-2-Spieler Kuro „KuroKy“ Salehi Takhasomi spielt künftig beim neu gegründeten Team Nigma. Der 27-Jährige retweetete ein Vorstellungsvideo der Organisation, in die er mit den vier Kollegen seiner ehemaligen Mannschaft Team Liquid eintritt.

Das Team gewann unter dem Banner von Team Liquid im Jahr 2017 die Dota-2-Weltmeisterschaft The International (TI) und somit ein Preisgeld in Höhe von 10,8 Millionen US-Dollar. Bei der diesjährigen WM kam das Team nach einem beeindruckenden Turnierlauf ins Finale, wo es sich allerdings OG geschlagen geben mussten.

So wie auch Team Liquid hat die neue Organisation ihren Ursprung in den Niederlanden und ist in Amsterdam gemeldet. Ein erster Auftritt für die Mannschaft im neuen Gewand könnte bereits im Januar erfolgen - dann findet das nächste Major im Rahmen der Dreamhack Leipzig statt.