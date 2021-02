Qualifikation für Tokio : Deutsche Wasserballer haben kaum noch Chancen auf Olympia

Rotterdam Die deutschen Wasserballer haben beim Kampf um das Olympia-Ticket die nächste Niederlage kassiert und kaum noch Chancen auf die Qualifikation für Tokio.

„Vielleicht ist das Turnier vorbei, bevor es begonnen hat“, sagte Stamm. „Die Situation ist klar: Es ist schwer, noch sechs Punkte zu holen.“ Das Viertelfinale ist für Deutschland in weite Ferne gerückt - das wäre die erste Hürde für ein Olympia-Ticket. Bis zum Sonntag wird in Rotterdam um drei Startplätze für die Sommerspiele gekämpft. Deutschland war zuletzt in Peking 2008 bei Olympia dabei. „Es ist nicht vorbei, aber es wird schwer, zurückzukommen. Aber wir müssen alles versuchen“, sagte Strelezkij.

Gegner im dritten von fünf Vorrundenspielen ist am Dienstag Russland. Wahrscheinlich müssen drei Siege für das Viertelfinale am Freitag her. Die Halbfinals folgen am Samstag, das Finale und das Spiel um Platz drei werden am Sonntag ausgetragen. Die besten drei Teams des Turniers lösen dort das Olympia-Ticket.